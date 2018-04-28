У КМДА уточнили, що рух Шулявським мостом закриють не раніше червня

Протягом травня у зв’язку із запланованою реконструкцією шляхопроводу організовуватимуть об’їзні маршрути, що діятимуть на період ремонту.

Рух столичним Шулявським мостом у зв’язку з його реконструкцією закриють не раніше червня.

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Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації (КМДА).

У прес-службі пояснили, що схеми руху транспорту у зв’язку з реконструкцією Шулявського мосту буде змінено з червня.

"У травні будуть здійснюватись лише роботи з реорганізації дорожнього руху. Закривається рух з червня, не раніше", - сказали у прес-службі.

Співрозмовник агентства уточнив, що йдеться про організацію об'їзних шляхів, працівники встановлюватимуть світлофори, знаки об'їзду.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Департамент транспортної інфраструктури КМДА поінформував, що з 1 травня починається підготовка до реконструкції мосту. Заплановані роботи з реконструкції триватимуть орієнтовно 17 місяців.

Для регулювання руху буде встановлено 3 світлофори, перенесено контактну мережу для безперебійного руху тролейбусів та винесено МАФи з радіусу проведення реконструкції.

У зв'язку з реконструкцією мосту передбачені такі зміни у русі: рух по вул. Олександра Довженка – вул. Вадима Гетьмана (в бік Караваєвих Дач) відбуватиметься вулицями: Антона Цедика (вул. Ежена Потьє), Петра Нестерова з виїздом на проспект Перемоги (на цій ділянці проспекту Перемоги буде встановлено тимчасовий світлофор), Гарматній, Виборзькій та поверненням на вул. Вадима Гетьмана.

По вул. Вадима Гетьмана – вул. Олександра Довженка (у бік вул. Олени Теліги) буде збережено існуючий виїзд на проспект Перемоги з можливістю прямого перетину проспекту з виїздом на вул. Олександра Довженка (на цій ділянці також буде встановлений тимчасовий світлофор).

Односторонніми будуть вулиці Антона Цедика до вул. Петра Нестерова та вул. Петра Нестерова в напрямку проспекту Перемоги (буде встановлений тимчасовий світлофор).

Тролейбуси, що курсують з боку Севастопольської площі по вул. Вадима Гетьмана, матимуть кінцеву зупинку «Індустріальний міст»; з боку вул. Теліги по вул. Довженка – «Івана Гонти». Пішоходи користуватимуться підземними та наземним переходом, де також буде встановлено світлофор.

При цьому рух транспорту шляхопроводом через проспект Перемоги планується розпочати вже до кінця цього року.

Довідка УНІАН. Ввечері 27 лютого 2017 року у Києві частково обвалився Шулявський міст. Внаслідок обвалу ніхто не постраждав. Ремонтні бригади оперативно відновили пошкоджену частину шляхопроводу.

18 травня у Київській міськдержадміністрації повідомили, що експертами визначено фінальний варіант реконструкції Шулявського шляхопроводу. Об’єкт планували реконструювати за 12 місяців, вартість проекту оцінили у 400 млн грн. Передбачалось, що після реконструкції Шулявський шляхопровід стане сучасною магістраллю із достатньо високою пропускною можливістю. Однак роботи на шляхопроводі торік так і не були розпочаті.

21 грудня 2017 р. Київрада ухвалила програму соціально-економічного розвитку столиці на 2018-2020 роки, якою передбачено виділення 10 млн грн на реконструкцію Шулявського шляхопроводу у 2018 році.

18 квітня ц.р. міський голова Віталій Кличко заявив, що влада міста планує розпочати ремонт Шулявського мосту цього року, орієнтовна вартість робіт становитиме близько 1,5 млрд грн.

Перша черга реконструкції столичного Шулявського мосту розпочнеться у червні.