На столичній Оболоні створять новий парк відпочинку «Почайна»

У парку будуть встановлені малі архітектурні форми, облаштовано габіонне кріплення, підпірна стінка, пішохідні місточки, збудовано тунель.

В Оболонському районі цього року розпочнуть будівництво парку культури і відпочинку «Парк Почайна».

Відповідним розпорядженням КМДА замовником робіт визначено комунальне підприємство «Київський центр розвитку міського середовища».

Підприємство має визначити генеральну проектну та генеральну підрядну будівельну організації, забезпечити розроблення та затвердження проектної документації, подбати про оформлення права користування земельною ділянкою і дотримання вимог законодавства України щодо порядку виконання будівельних робіт.

Парк облаштують на території близько 10,10 га, що розташована вздовж річки Почайна до затоки Вовковата між проспектом Степана Бандери та вулицею Електриків. Проектно-кошторисну документацію розроблятимуть із урахуванням результатів Всеукраїнського закритого архітектурного конкурсу на визначення кращої концепції цього парку. Нагадаємо, що одноголосним рішенням журі переможцем став проект Валентина Уварова та Віталія Ткача, які представили гармонійне сполучення парку із міськими територіями.

Зокрема, для зв’язку із озером Йорданським та житловим масивом передбачили створення пішохідного мосту над проспектом С. Бандери, визначили елементи ревіталізації річки, продумали експлуатацію парку в різні пори року.

У парку будуть встановлені малі архітектурні форми, облаштовано габіонне кріплення, підпірна стінка, пішохідні місточки, збудовано тунель.

Читайте такожКличко: в Києві розпочався капітальний ремонт 10 парків, які будуть відкриті вже цього року

Фінансування робіт здійснюватиметься у межах показників, передбачених Переліком обʼєктів будівництва (реконструкції), за рахунок бюджетних коштів у складі Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко раніше заявив, що цього року в столиці буде капітально відремонтовано 10 парків.

«Наше завдання на цей рік – створити в кожному районі Києва парк, аналогічний «Наталці» на Оболоні. Були визначені 10 парків, які будуть капітально відремонтовані з використанням сучасних матеріалів та технологій. І вже до літа ми будемо презентувати оновлені парки в різних районах столиці», – повідомив Кличко.

За його словами, зокрема, в Києві капітально відремонтують: Сирецький парк (Шевченківський район), парк Перемога (Дніпровський район), парк Партизанської слави (Дарницький район), Відрадний парк (Солом’янський район), парк Совські ставки (Святошинський район), парк Генерала Ватутіна (Деснянський район), Куренівський парк (Подільський район), Печерський ландшафтний парк (Печерський район), та закінчать роботи на другій черзі парку «Наталка».