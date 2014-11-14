У Києві сьогодні «мінували» Посольство Польщі, станцію метро і податкову інспекцію

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Києві, перший дзвінок про «замінування» надійшов о 14.45. Анонім повідомив про закладену вибухівку в одному з магазинів на Хрещатику.

Далі «мінували» станцію метрополітену «Золоті ворота» та приміщення податкової інспекції Шевченківського району Києва – інформація була прийнята оператором спецлінії «102» протягом 10 хвилин. Ще через 15 хвилин черговий «жартівник» повідомив про можливий теракт проти Посольства Польщі. А згодом невідома особа надала інформацію до Державної служби надзвичайних ситуацій про «замінування» Торгово-промислової палати України.

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«Три з п’яти об’єктів та прилеглі до них території ретельно обстежили на предмет виявлення вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин. Нічого підозрілого працівники міліції не виявили. Наразі перевіряються ще два», - йдеться в повідомленні.

Паралельно правоохоронці проводять заходи, направлені на встановлення осіб, що надали неправдиву інформацію.