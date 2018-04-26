Під час церемонії нагородження Віталій Кличко зазначив, що прийшов не з пустими руками і подарував Ларисі Соловйовій сертифікат на квартиру у Києві.

Мер столиці Віталій Кличко взяв участь у всеукраїнській церемонії нагородження «Зірки спортивного року» та вручив нагороду у номінації «Спортсменка року».

Нею стала Лариса Соловйова – унікальна спортсменка з пауерліфтингу та лідер збірної України на «Всесвітніх іграх» 2017 року. На цих змаганнях, - вони, як і Олімпіада проводяться раз на чотири роки, - українські атлети добилися історичного успіху, передає прес-служба Кличка.

«Минулого року українська збірна з неолімпійських видів спорту посіла 5 місце на Всесвітніх іграх, які відбулися у польському Вроцлаві. До цього наша збірна багато разів входила до десятки найкращих країн, але так високо ще не піднімалася. Наші спортсмени, відчайдушно боролися за медалі. Я добре знаю наскільки це важка праця, - зазначив Віталій Кличко. - Я дуже вдячний всім вам. Своїми перемогами ви прославляєте Україну. І доводите, що тут живуть талановиті і цілеспрямовані люди. Сильні тілом та духом», - сказав мер Києва.

Кличко також підкреслив що Лариса Соловйова - єдина в світі спортсменка, яка вигравала Всесвітні ігри чотири рази поспіль. І саме на останніх іграх її відзначили нагородою у номінації «Найкращий спортсмен Всесвітніх ігор-2017».

«Ви уявляєте, починаючи з 2000-х років Лариса - непереможна на міжнародній арені! За сумою трьох вправ вона підіймає більше ніж 641 кілограм. На рахунку Лариси Соловйової перемоги на чемпіонатах світу та Європи, на Всесвітніх іграх. Вона встановила велику кількість рекордів», - зауважив мер Києва.

Під час церемонії нагородження Віталій Кличко зазначив, що прийшов не з пустими руками і подарував Ларисі Соловйовій сертифікат на квартиру у Києві.