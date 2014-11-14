Завтра на Хрещатику через акцію "Україна єдина" перекриють рух транспорту
16:41, 14 листопада 2014Київ
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Завтра, 15 листопада, у центральній частині Києва діятимуть обмеження в русі на час проведення соціальної акції «Україна єдина».
Завтра на Хрещатику перекриють рух транспорту / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у столичній Державтоінспекції.
Так, на вулиці Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до Бессарабської площі буде перекрито рух транспорту з 10.00 до 22.00.
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Нагадаємо, 14-15 листопада в Києві обмежать рух вулицею Трьохсвятительською.
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