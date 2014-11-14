Завтра на Хрещатику через акцію "Україна єдина" перекриють рух транспорту

Про це УНІАН повідомили у столичній Державтоінспекції.

Так, на вулиці Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до Бессарабської площі буде перекрито рух транспорту з 10.00 до 22.00.

Читайте такожУ Києві перейменували 10 вулиць і площ та присвоїли назви безіменнимДАІ просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотримуватись Правил дорожнього руху.

Нагадаємо, 14-15 листопада в Києві обмежать рух вулицею Трьохсвятительською.