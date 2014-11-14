У Києві більш ніж у 2,5 рази зросло число викрадень автомобілів

У Києві цього року в більш ніж 2,5 рази збільшилась кількість незаконних заволодінь транспортними засобами.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Державтоінспекції.

Загалом за 10 місяців 2014 року на території України зареєстровано 10 тис. 015 незаконних заволодінь транспортними засобами. Це на 4 тис. 787 кримінальних порушень більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було викрадено 5 тис. 228 автомобілів.

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Цього року розкрито 2 тис. 777 угонів, за 10 місяців 2013 року – 2 тис. 643.

За даними ДАІ, найбільший ріст вказаного виду кримінальних правопорушень спостерігається у Донецькій області - з 476 до 2 тис. 115, або плюс 344.33%, у Луганській області - з 382 до 1 тис. 664, або плюс 335,60% та місті Києві - з 479 до 1 тис. 238, або плюс 158,46%.

Як повідомив начальник Департаменту ДАІ МВС України Анатолій Сіренко, “кількість крадіжок транспорту збільшилась, і якщо раніше викрадались “Жигулі” або більш дешеві авто, то на даний час це достатньо престижні транспортні засоби”.