Передача теплового майна на баланс «Київтеплоенерго» відбуватиметься у два етапи - КМДА

Рішення є технічним і продовжує виконання стратегічного кроку міста: повернути роботу теплового господарства під контроль громади.

24 квітня Київська міська рада прийняла рішення щодо виконання чергового етапу завершення угоди з «Київенерго». Фактично передача майна, що перебувало в управлінні «Київенерго», у експлуатацію КП «Київтеплоенерго» відбуватиметься у два етапи, що забезпечить безперебійність роботи ТЕЦ та надійність енергосистеми Києва.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що рішення є технічним і продовжує виконання стратегічного кроку міста: повернути роботу теплового господарства під контроль громади.

«Ми розпочали підготовку до завершення угоди з ПАТ «Київенерго» понад два роки тому. За цей період нам вдалося здійснити аудит із залученням міжнародної компанії «Ernst&Young», виконали інвентаризацію майна, створили та випробували протягом останнього опалювального сезону комунальне підприємство «Київтеплоенерго». Підприємство готове взяти в експлуатацію мережі, обладнання, перевести у штат більш як 7,5 тисячі необхідних працівників і вже отримало ліцензії на виробництво тепла для котелень. Для повноцінної роботи комунальному підприємстві необхідно отримати ліцензії на виробництво тепла на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 і заводу «Енергія». Однак триває переобрання членів Нацкомісії, і нацрегулятор поки не здійснює роботу з ліцензування», – заявив заступник голови КМДА.

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Він нагадав, що міська влада для вирішення цього питання ініціювала законопроект №8095, що надає право комунальному підприємству «Київтеплоенерго» користуватися тарифами «Київенерго», зважаючи на те, що підприємство отримує на баланс не окремі об’єкти, а весь цілісний майновий комплекс. Документ підготовлено та підтримано у комітеті Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, однак він досі не прийнятий Верховною Радою України.

«Саме тому, аби уникнути збоїв у роботі ТЕЦ, які працюють за принципом когенерації, забезпечуючи місто не лише теплом, а й гарячою водою, ми здійснюватимемо передачу обладнання і людей у два етапи. Із першого травня 2018 року в експлуатацію «Київтеплоенерго» переходять котельні, теплові мережі, теплові пункти, лічильники та інше допоміжне майно. Також ми на першому етапі забезпечуємо переведення 5 114 працівників ПАТ «Київенерго». ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, завод «Енергія» міське підприємство прийме на баланс із 1 серпня 2018 року, отримавши необхідні ліцензії та дозволи. У частині подальшої експлуатації електромереж, які знаходяться у комунальній власності міста, Київська міська рада прийматиме окреме рішення», – зазначив Петро Пантелеєв.

Прийняття цього рішення дозволить уникнути застосування графіків аварійних обмежень енергоспоживання, до якого може призвести зупинка двох найбільших у країні ТЕЦ, які є частиною єдиної енергосистеми України.

Довідка. 20 червня 2017 року Київрада прийняла рішення про припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та Акціонерною енергопостачальною компанією «Київенерго». Розпорядженням КМДА від 3 травня 2017 року № 515 утворена робоча група з питань опрацювання проекту рішення про припинення угоди.

Проведений технічний, фінансовий та правовий аудит взаємовідносин міста та ПАТ «Київенерго». Аудит виконувала одна з найбільших у світі міжнародних компаній, що надає професійні аудиторські послуги, та одна з компаній «Великої четвірки» «Ernst&Young Global Limited».

Визначено актуальний перелік майна комунальної власності територіальної громади Києва 90 тисяч інвентарних об’єктів.

Створено та випробувано протягом минулого опалювального сезону комунальне підприємство «Київтеплоенерго». Проводяться процедури закупівлі техніки, необхідної для функціонування теплоенергетичного комплексу Києва. Спільно з профспілкою та колективом ПАТ «Київенерго» розпочато процес переведення персоналу у штат КП «Київтеплоенерго».

Створено мережу центрів для обслуговування майбутніх абонентів КП «Київтеплоенерго».

Проводиться спільна з Міністерством палива та енергетики, НЕК «Укренерго» та ДП «Енергоринок» підготовча робота щодо входження КП «Київтеплоенерго» в область діяльності з виробництва електроенергії. Проведено підготовчу роботу з укладання угод (після передачі майна) з НАК «Нафтогаз», «Укртрансгаз», «Київгаз» та іншими постачальниками.