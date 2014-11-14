Суд за борги відібрав у Курченка скандальну будівлю в Києві

Про це свідчить рішення Господарського суду міста Києва від 28 жовтня.

Суд постановив, що початкова ціна реалізації цього адміністративно-лікувального закладу площею 11 787, 8 квм має становити 258,33 млн грн. (без ПДВ), повідомляють Наші Гроші.

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У листопаді 2013 року Нацбанк надав «Реал Банку» стабілізаційний кредит у розмірі 800 млн грн. для підтримки ліквідності. На строк до листопада 2015 року під 8,5% річних.

«Реал Банк» повернув Нацбанку лише частину грошей – 12,6 млн грн. кредитних коштів і 17,7 млн грн. відсотків. Заборгованість «Реал Банку» перед НБУ становить 787,39 млн грн. за кредитом, а також 22,33 млн грн. по відсотках.

Під забезпечення кредиту в заставу Нацбанку було передано будівлю на вул. Лабораторна, 6, яка належить власнику істотної частки в «Реал Банку» – ТОВ «Консалтинг Системз». Суд постановив продати цю будівлю на торгах. «Консалтинг Системз» збиралося звести приватну клініку російської мережі.

Крім того, в заставу НБУ було передано Херсонський нафтоперевалочний комплекс, що належитьіншому власнику «Реал Банку» – ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз». Ринкова вартість цього комплексу становить 1,15 млн грн. (без ПДВ). «Всеукраїнський промисловий союз» у серпні цього року звернувся до суду з вимогою визнати договір іпотеки з Нацбанком недійсним, та суд першої інстанції у жовтні у задоволенні цього позову відмовив.

Нагадаємо, у травні цього року НБУ відкликав банківську ліцензію «Реал Банку» і почав процедуру ліквідації цього банку.

«Реал Банком» володіє оголошений в розшук бізнесмен Сергій Курченко разом із компаніями «Сім’ї». Станом на кінець листопада 2013 року «Всеукраїнському промисловому союзу» належало 15% акцій «Реал Банку», а «Консалтинг Системз» – 11%.

«Всеукраїнський промисловий союз» належить СЄПЕК Сергія Курченка. Засновниками ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» значаться кіпрська компанія «Весторгія Холдінгз Лтд» і київське ТОВ «Остро», засновником якого є та ж кіпрська компанія.

Засновникми ТОВ «Консалтинг Системз» є компанія «Адформ Експертс Інк.» (Панама) і сімферопольське ТОВ «Металлистактів», засноване харків’янином Євгеном Прилуцьким. Керівником фірми «Консалтинг Системз» є Сергій Дрючин. «Консалтинг Системз» пов’язане із фірмами «Сім’ї» Віктора Януковича.