Суд за борги відібрав у Курченка скандальну будівлю в Києві
Суд постановив продати на прилюдних торгах будівлю по вул. Лабораторній, 6 у Києві в рахунок часткового погашення заборгованості ПАТ «Реал Банк» перед Національним банком України по кредиту.
Про це свідчить рішення Господарського суду міста Києва від 28 жовтня.
Суд постановив, що початкова ціна реалізації цього адміністративно-лікувального закладу площею 11 787, 8 квм має становити 258,33 млн грн. (без ПДВ), повідомляють Наші Гроші.
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У листопаді 2013 року Нацбанк надав «Реал Банку» стабілізаційний кредит у розмірі 800 млн грн. для підтримки ліквідності. На строк до листопада 2015 року під 8,5% річних.
«Реал Банк» повернув Нацбанку лише частину грошей – 12,6 млн грн. кредитних коштів і 17,7 млн грн. відсотків. Заборгованість «Реал Банку» перед НБУ становить 787,39 млн грн. за кредитом, а також 22,33 млн грн. по відсотках.
Під забезпечення кредиту в заставу Нацбанку було передано будівлю на вул. Лабораторна, 6, яка належить власнику істотної частки в «Реал Банку» – ТОВ «Консалтинг Системз». Суд постановив продати цю будівлю на торгах. «Консалтинг Системз» збиралося звести приватну клініку російської мережі.
Крім того, в заставу НБУ було передано Херсонський нафтоперевалочний комплекс, що належитьіншому власнику «Реал Банку» – ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз». Ринкова вартість цього комплексу становить 1,15 млн грн. (без ПДВ). «Всеукраїнський промисловий союз» у серпні цього року звернувся до суду з вимогою визнати договір іпотеки з Нацбанком недійсним, та суд першої інстанції у жовтні у задоволенні цього позову відмовив.
Нагадаємо, у травні цього року НБУ відкликав банківську ліцензію «Реал Банку» і почав процедуру ліквідації цього банку.
«Реал Банком» володіє оголошений в розшук бізнесмен Сергій Курченко разом із компаніями «Сім’ї». Станом на кінець листопада 2013 року «Всеукраїнському промисловому союзу» належало 15% акцій «Реал Банку», а «Консалтинг Системз» – 11%.
«Всеукраїнський промисловий союз» належить СЄПЕК Сергія Курченка. Засновниками ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» значаться кіпрська компанія «Весторгія Холдінгз Лтд» і київське ТОВ «Остро», засновником якого є та ж кіпрська компанія.
Засновникми ТОВ «Консалтинг Системз» є компанія «Адформ Експертс Інк.» (Панама) і сімферопольське ТОВ «Металлистактів», засноване харків’янином Євгеном Прилуцьким. Керівником фірми «Консалтинг Системз» є Сергій Дрючин. «Консалтинг Системз» пов’язане із фірмами «Сім’ї» Віктора Януковича.