У Києві за ініціативи Ю. Тимошенко створено Центр захисту киян

Київський міський осередок ВО «Батьківщина» за ініціативи Юлії Тимошенко створив Центр захисту киян – організацію, яка займається вирішенням проблем мешканців столиці.

Тут можна безкоштовно отримати юридичну допомогу, пройти комп’ютерні курси й дістати підтримку в реалізації власних ідей на користь міста. Про це йдеться на сайті ВО “Батьківщина”.

Окрім юридичних консультацій Центр втілює соціально-освітній проект «Цифрова грамотність». Це безкоштовні комп’ютерні курси для пенсіонерів, де їх навчають дистанційно платити за комунальні послуги, замовляти ліки, спілкуватися з близькими за допомогою Skype. Проект продовжується, і до груп запрошуються усі бажаючі.

До великих свят Центр ініціює благодійні акції. Спеціально до Великодня для вірян Київського патріархату УПЦ освятили та передали 6000 пасок.

Центр реалізує проект корисних порад, які допомагають заощаджувати гроші й час. Як оформити договір з лікарем? Як отримати субсидію на комунальні послуги? Відповіді на ці та інші питання можна отримати у Центрі захисту киян або на сайті організації.

«До київського осередку ВО «Батьківщина» щоденно надходить велика кількість звернень з проханням вирішити побутові та правові питання. Тому ми створили окрему організацію – Центр захисту киян. Головою Центру є правозахисник Віталій Нестор», - повідомив очільник Київської міської «Батьківщини» Володимир Бондаренко у своєму інтерв’ю для «Київського слова».

За його словами, протягом кількох місяців організація працювала у тестовому режимі. Зараз в кожному районі Києва вже повноцінно працює виїзна приймальня з кваліфікованими юристами. За цей час організація опрацювала 3200 звернень громадян.

Звернутися до ЦЗК можна за будь-якими питаннями за номером «гарячої лінії» 0(800)302019, через сайт організації або особисто, завітавши до районної виїзної приймальні.