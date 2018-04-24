Триває облаштування території та реконструкція сходів Старокиївської гори – КМДА

Олександр Спасибко розповів, що реконструкція сходів ініційована Київською міською державною адміністрацією, як перший крок у створенні ландшафтного парку.

Триває облаштування території та реконструкція сходів Старокиївської гори від Пейзажної алеї до урочища Гончарі-Кожум’яки.

Заступник голови КМДА Олександр Спасибко повідомив про це під час відвідання Пейзажної алеї з інспекцією, передає прес-служба КМДА.

«Пейзажна алея – це сучасна паркова зона в центрі міста Києва. Її заклали у 1980 році. За проектом архітектора Авраама Мілецького були спроектовані та побудовані дерев’яні сходи, які ідуть від Пейзажної алеї на Поділ до урочища Гончарі-Кожум’яки. Сходи, що знаходилися у незадовільному стані, були демонтовані в 2016 році. В планах міста – завершити реконструкцію сходів та благоустрій прилеглої території до кінця травня цього року», – сказав заступник голови КМДА.

Олександр Спасибко розповів, що реконструкція сходів ініційована Київською міською державною адміністрацією, як перший крок у створенні ландшафтного парку, до якого входять сквери на Пейзажній алеї, схили Старокиївської гори, гір Десятинки, Щекавиці та Киселівки.

За словами Олександра Спасибка, сходи спроектовано як збірну монолітну залізобетонну конструкцію та передбачено улаштування декоративних накладок із деревини на сходинках. Вартість робіт із реконструкції сходів складає 15 млн грн. Загальна вартість проекту реконструкції та облаштування території складе близько 70 млн грн. За ці кошти проектом передбачено організацію пішохідного руху з зонами відпочинку, благоустрій та озеленення території, будівництво одноповерхової будівлі громадської вбиральні, встановлення тривожної кнопки, встановлення камер відеоспостереження на сходах та алеї, зони доступу до WIFI, встановлення лав, облаштування оглядових майданчиків. Всі прибори освітлення для забезпечення енергоефективності розроблені за технологією LED у вандалостійкому виконанні. Освітлення сходів спроектовано в перилах на шині LED.

«Реконструкція здійснюється у єдиному історичному стилі з проектами реконструкції Пейзажної алеї, Алеї художників та території біля Андріївського узвозу. Цього літа кияни та гості міста матимуть не тільки можливість користуватися відновленими, чудовими сходами, що ведуть на Поділ, а й отримають оновлену і облаштовану зону відпочинку на прилеглій території», – сказав Олександр Спасибко.