Кличко: Київрада повинна ухвалити рішення, яке забезпечить роботу ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та заводу «Енергія»

Мер нагадав, що процес завершення угоди з «Київенерго» було розпочато понад два роки тому.

Київрада має ухвалити рішення, яке дозволить забезпечити безперебійну роботу двох столичних енергопідприємств - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 та сміттєспалювального заводу «Енергія», поки не будуть здійснені усі технічні й організацій процедури для завершення угоди з "Київенерго".

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на початку засідання Київради.

«Політика політикою, але в цьому залі всі політичні сили повинні керуватися насамперед інтересами міста і його мешканців. Сьогодні ми повинні ухвалити рішення, важливе для життєдіяльності столиці. До порядку денного включений проект рішення «Про деякі питання припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу міста Києва»», - заявив Кличко. Він пояснив, що ухвалення такого рішення дозволить забезпечити безперебійну роботу ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, а також сміттєспалювального заводу «Енергія».

Мер нагадав, що процес завершення угоди з «Київенерго» було розпочато понад два роки тому. Одна з найбільших міжнародних компаній Ernst&Young Global Limited здійснила фінансовий та технічний аудит багаторічних відносин міста та "Київенерго". "Проведена інвентаризація майна, яке перебувало в управлінні "Київенерго" і міська громада вперше має актуальний перелік обладнання", - відзначив Кличко.

Як альтернативу «Київенерго», зазначив мер, було створене міське комунальне підприємство «Київтеплоенерго», яке вже успішно забезпечило опалювальний сезон в Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

“Однак, в силу об’єктивних чинників на сьогодні «Київтеплоенерго» не може отримати ліцензії на виробництво теплової енергії на ТЕЦ 5 та ТЕЦ-6. Підприємство надало всі необхідні документи до Нацкомісії. Але, поки триває переобрання більшості членів комісії, ліцензії не можуть бути надані”, - додав Кличко. Він пояснив, що, аби виправити цю ситуацію, місто ініціювало законопроект №8095, що надає право комунальному підприємству «Київтеплоенерго» користуватися тарифами «Київенерго». Однак Верховна рада поки що не ухвалила цей документ.

“Саме тому, враховуючи всі фактори, міська адміністрація пропонує проект рішення, що дозволить забезпечити безперебійність роботи двох ТЕЦ та заводу «Енергія», поки не буде виконано усі технічні й організаційні процедури для завершення угоди, - відзначив міський голова. - Хочу наголосити: цей крок - не політичний! Адже принципове політичне рішення - не продовжувати угоду з «Київенерго» - ми з вами вже ухвалили. І глобальні плани міста - модернізувати теплоенергетичне господарство і повернути контроль за його роботою - залишаються незмінними. Сьогоднішнє ж рішення є технічною і процедурною необхідністю”, - підкреслив Віталій Кличко.

Кличко відзначив, що неухвалення такого рішення може суттєво знизити надійність роботи енергосистеми Києва. І спричинити запровадження графіків аварійних обмежень енергоспоживання.