КМДА закликає Київраду прийняти рішення щодо етапності завершення угоди з «Київенерго»

Процес передачі майна на баланс та переведення більш як семи тисяч працівників до «Київтеплоенерго» проходитиме у два етапи.

Київська міська державна адміністрація закликає депутатів Київради прийняти рішення щодо виконання чергового етапу завершення угоди з ПАТ «Київенерго». Якщо рішення не буде прийняте, існує загроза виникнення надзвичайної ситуації регіонального масштабу.

Про це сьогодні під час прес-брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає прес-служба КМДА.

«Ми почали готуватися до завершення угоди 2 роки тому. У 2016 році було створено відповідне підприємство КП «Київтеплоенерго», також було створено «Центр комунального сервісу», який за функціоналом повинен взяти на себе важливу роботу стосовно клієнтського сервісу, абонентському обліку, надання відповідних інформаційних послуг, тобто під цей проект було створено 2 підприємства. Було проведено технічний, правовий, фінансовий аудит, який проводила компанія Ernst&Young Global Limited, відносно взагалі взаємовідносин «Київенерго» і міста. Станом на 1 січня 2018 року було проведено інвентаризацію, маємо актуальний перелік обладнання більше 90 тисяч інвентарних номерів. Вперше такий перелік деталізовано, оскільки у 2001 році взагалі передавалося майно без деталізації та без переліку», – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що процес передачі майна на баланс та переведення більш як семи тисяч працівників до «Київтеплоенерго» проходитиме у два етапи: з травня приймаються на баланс мережі, котельні та частина персоналу, а вже з липня – ТЕ5, ТЕЦ6, сміттєспалювальний завод «Енергія» та інша частина персоналу.

«Однак існує проблема з регуляторним забезпеченням передачі ТЕЦ та заводу. Мова йде, в першу чергу, про ліцензії для КП «Київтеплоенерго». Підприємством було надано всі необхідні документи до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, однак поки що триває процес переформатування комісії, і міське підприємство з об’єктивних причин не може забезпечити повноцінну роботу з виробництва електроенергії та тепла від ТЕЦ», – пояснив Петро Пантелеєв.

Міська влада ініціювала законопроект №8095, що надає право комунальному підприємству «Київтеплоенерго» користуватися тарифами «Київенерго», зважаючи на те, що підприємство отримує на баланс не окремі об’єкти, а весь цілісний майновий комплекс. Документ підготовлено та підтримано в Комітеті Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, однак він досі не прийнятий Верховною Радою України.

За словами заступника голови КМДА, для вирішення цієї проблеми минулого четверга був зареєстрований та внесений до порядку денного засідання Київради проект рішення, прийняття якого забезпечить безперебійність роботи об’єктів теплового господарства «Київенерго»: на час, поки не буде виконано усі технічні й організацій на процедури завершення угоди, ПАТ «Київенерго» забезпечує роботу двох ТЕЦ, заводу Енергія.

«Сподіваємося, що вже завтра рішення буде розглянути депутатами Київради через призму об’єктивності», – сказав Петро Пантелеєв, підкресливши, що неприйняття рішення – це ризик перебоїв у роботі ТЕЦ і загроза надійності роботі енергосистеми країни в цілому.

Як повідомили в НЕК «Укренерго», це може спричинити застосування графіків аварійних відключень.

Довідково.

20 червня 2017 року Київрада прийняла рішення про припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та Акціонерною енергопостачальною компанією «Київенерго». Розпорядженням КМДА від 3 травня 2017 року №515 утворена робоча група з питань опрацювання проекту рішення про припинення угоди.

Проведений технічний, фінансовий та правовий аудит взаємовідносин міста та ПАТ «Київенерго». Аудит виконувала одна з найбільших у світі міжнародних компаній, що надає професійні аудиторські послуги, та одна з компаній «Великої четвірки» Ernst&Young Global Limited.

Визначено актуальний перелік майна комунальної власності територіальної громади Києва 90 тисяч інвентарних об’єктів.

Створено та випробувано протягом минулого опалювального сезону комунальне підприємство «Київтеплоенерго». Проводяться процедури закупівлі техніки, необхідної для функціонування теплоенергетичного комплексу Києва. Спільно з профспілкою та колективом ПАТ «Київенерго» розпочато процес переведення персоналу у штат КП «Київтеплоенерго».

Створено мережу центрів для обслуговування майбутніх абонентів КП «Київтеплоенерго».

Проводиться спільна з Міністерством палива та енергетики, НЕК Укренерго та ДП Енергоринок, підготовча робота щодо входження КП «Київтеплоенерго» в область діяльності з виробництва електроенергії. Проведено підготовчу роботу з укладання угод (після передачі майна) з НАК «Нафтогаз», «Укртрансгаз», «Київгаз» та іншими постачальниками.