Київрада позбавила мандатів двох депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, припинення повноважень підтримали 72 депутати Київради.

За інформацією секретаря Київради Олексія Резнікова, відповідні заяви Кононенка та Грановського щодо складання повноважень депутатів міськради надійшли напередодні до Секретаріату Київради.

Читайте такожДепутати Київради не підтримали заборону на продаж алкоголю вночі

Одразу після голосування Резніков доручив Секретаріату заблокувати картки Кононенка та Грановського, щоб унеможливити їх участь в подальших голосуваннях.