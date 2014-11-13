Київрада позбавила мандатів двох депутатів
22:37, 13 листопада 2014Київ
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Київрада достроково припинила повноваження депутатів фракції «УДАР-Солідарність» Ігоря Кононенка та Олександра Грановського у зв’язку з їхнім обранням до Верховної Ради України.
Київрада достроково припинила повноваження депутатів Кононенка та Грановського / Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, припинення повноважень підтримали 72 депутати Київради.
За інформацією секретаря Київради Олексія Резнікова, відповідні заяви Кононенка та Грановського щодо складання повноважень депутатів міськради надійшли напередодні до Секретаріату Київради.
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Одразу після голосування Резніков доручив Секретаріату заблокувати картки Кононенка та Грановського, щоб унеможливити їх участь в подальших голосуваннях.
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