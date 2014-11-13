У Києві перейменували 10 вулиць і площ та присвоїли назви безіменним

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з прийнятим рішенням, за яке віддали свої голоси 80 депутатів Київради, зокрема вулиця Горького тепер носитиме назву вул. Антоновича, вул. Червоноармійська - вул. Велика Васильківська.

Відтепер також провулок Чекістів буде називатись провулком Костя Гордієнка (від вул. Пилипа Орлика до тупика).

Історичну назву депутати повернули вул. Аніщенко - тепер це вул. Левандовська, вул. Вєтрова перейменована на вул. Назарівську, вул. Воровського - у вул. Бульварно-Кудрявську, вул. Димитрова - на вул. Ділову, вул. Іванова Андрія на пров. Бутишева.

Також Київрада перейменувала площу Фрунзе в площу Петропавлівську, а вул. Івана Клименка - у вул. Преображенську.

"Все це історичні назви міста Києва, підтверджені Інститутом національної пам’яті, який безпосередньо був суб’єктом подання», - зазначив секретар Київради Олексій Резніков.

Читайте такожУ Києві планують повернути вулиці Фрунзе історичну назву КирилівськаЗа його словами, на наступне пленарне засідання планується винести проект рішення про перейменування вул. Інститутської у вул. Героїв Небесної Сотні.

Також Київрада сьогодні присвоїла назви новим безіменним вулицям в Оболонському районі. Таким чином, там з’явились: вулиця та проїзд Редьчинська та Редьчинський, Дубищанська вулиця та Дубищанський провулок, Луківська вулиця , Луківський проїзд та Луківський провулок, а також Богатирський проїзд, проїзд та вулиця Калиновий ріг. Це вулиці в районі індивідуальної котеджної забудови в урочищі «Оболонь» на північ від затоки «Верблюд».