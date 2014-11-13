"Як тебе не любити, Києве мій" стала офіційним гімном столиці

Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували сьогодні 87 депутатів Київради.

Депутат Київради Олександр Бродський, який є головою постійної комiсії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків, доповідаючи з цього питання нагадав, що у 2007, 2008 та 2009 рр. було проведено конкурси на написання гімну столиці. Але, за його словами, роботи були недосконалі. При цьому на організацію конкурсів було використано 93,5 тис. грн.

Читайте такожКримські студенти заспівали гімн "спікеру" КонстантиновуТому сьогоднішнім проектом, підготовленим депутатами нового складу Київради, запропоновано було оголосити гімном найпопулярніший серед киян твір "Як тебе не любити, Києве мій"(слова Дмитра Луценка, музика Ігоря Шамо).

Проект був проголосований за основу, щоб була дана можливість депутатам трохи обговорити такий варіант. Але в залі одразу надійшли пропозиції голосувати проект в цілому.