У Кличка звинуватили Київраду у зриві передачі тепломереж на баланс КП "Київтеплоенерго"

Це ставить під загрозу роботу енергетичного комплексу столиці, а кияни можуть опинитися без гарячої води.

19 квітня депутати Київради відмовилися розглянути питання про столичних тепломережах і ТЕЦ, які передаються від ПАТ "Київенерго" на баланс комунального підприємства "Київтеплоенерго". Це ставить під загрозу роботу енергетичного комплексу столиці, а кияни можуть опинитися без гарячої води. Про це на брифінгу заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв.

Як відзначає міська влада, підприємство «Киевтеплоэнрего», яке приймає теплові мережі на свій баланс, вже зараз обслуговує 2 райони Києва в частині теплових мереж, отримало необхідні ліцензії на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії, є дозволи на експлуатацію котелень і т. д. Проте питання з регуляторним забезпеченням ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 залишається відкритим. Тому місто підготувало проект рішення Київради, яким продовжується можливість оренди для "Київенерго" в частині використання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та заводу "Енергія" до 30 червня для забезпечення безперебійної роботи об'єктів у процесі їх передачі "Київтеплоенерго". Договір з "Київенерго" в частині використання теплових мереж також пропонувалося продовжити на 3 дні - до 30 квітня.

«Виходячи з тактичних потреб, виходячи з потреб життєзабезпечення міста, нами було запропоновано розбити передачу на два етапи. З 1 травня прийняти майно, яке ми можемо спокійно експлуатувати, це котельні, теплові мережі, 2600 кілометрів мереж, і ще речі, які стосуються безпосередньо теплового блоку. Другий етап - це прийняття ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, завод Енергія. Це зробило б перехід безболісним», - зазначив Пантелєєв.

Проте 17 квітня проект рішення не був винесений у зал Київради, а 19 квітня депутатський корпус двічі відмовився розглядати питання як невідкладний. В результаті рішення не прийнято і засідання перенесли на вівторок, 24 квітня.

У разі ігнорування цього важливого питання на сесії Київради 24 квітня, кияни можуть зіткнутися з проблемами водопостачання та забезпечення електроенергією. У зв'язку з юридичною колізією з 28 квітня ПАТ "Київенерго" вже не зможе, а КП "Киевтелоэнерго" ще не може управляти ТЕЦ і тепломережами.

«Тут немає місця ніяким політичним інсинуаціям. У минулий четвер був зареєстрований і внесений до порядку денного. Але він не був проголосований в четвер. І ми дуже сподіваємося, що завтра на сесії Київської міської ради він буде прийнятий і розглянутий депутатами через призму об'єктивної необхідності, яка сьогодні існує, без урахування будь-яких політичних речей, які тут зовсім недоречні. Таким чином місто продемонструє консолідацію зусиль навколо цього дуже складного проекту, ще раз повторюся. І прийде до результату, який всі чекають, - до повернення теплоенергетичного блоку управління міської громади, територіальної громади міста Києва», - зазначив Пантелєєв.

Нагадаємо, до 27 квітня ПАТ "Київенерго" має передати на баланс новоствореного комунального підприємства "Київтеплоенерго" все теплове майно міста.

Як зазначав генеральний директор ПАТ «Київенерго» Олександр Фоменко, компанія повністю готова до передачі муніципальних енергетичних активів на баланс КП «Київтеплоенерго».