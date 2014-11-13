Меморіальний комплекс на Майдані в Києві допоможуть створити іноземні фахівці

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України.

За даними прес-служби, міністр культури Євген Нищук провів робочу нараду, присвячену проведенню Всеукраїнського конкурсу на визначення кращої ідеї Меморіального комплексу Героям Небесної сотні у м. Києві. У нараді зокрема, взяли участь директор Департаменту містобудування та архітектури КМДА Сергій Целовальник та член громадської експертної ради Всеукраїнського конкурсу Владислава Осьмак.

Після оголошення конкурсу бажання взяти у ньому участь висловили зарубіжні архітектори та митці у галузі монументального мистецтва. Станом на 13 листопада, відповідно до умов конкурсу, зареєструвались та отримали конкурсні завдання та робочі матеріали 220 українських і вже 51 іноземний учасник.

Оскільки, згідно з рішенням Міністерства культури України та Київської міської державної адміністрації від 30.04.2014 р. № 258/6 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу на визначення кращої ідеї Меморіального комплексу Героям Небесної Сотні в м. Києві» конкурс не має статусу міжнародного, що в свою чергу, обмежує у можливостях іноземних конкурсантів в порівнянні з вітчизняними митцями.

«Вшанування пам’яті тих Героїв, які самовіддано йшли під кулі снайперів, захищаючи своє право вибору, свої волю, честь, гідність та майбутнє України, має відбуватися на найвищому рівні. – зазначив міністр культури. – Ми маємо з повною відповідальністю підійти до проведення цього конкурсу аби наші нащадки змогли в повній мірі оцінити трагізм і героїзм українського народу, а також бодай на мить відчути ту єдність і той біль, який у ті вже історичні дні так гостро відчула уся Україна».

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Зважуючи на міжнародну значущість подій Революції гідності для всього світу, необхідність оновлення громадського простору центру Києва, створення Музею Майдану/Музею Свободи, Міністерство культури України та Київська міська державна адміністрація домовились внести зміни до попереднього спільного рішення та надати конкурсу міжнародного статусу.

Окрім того ухвалено рішення уточнити предмет конкурсу та замість однієї встановити 4 номінації: громадський простір Майдану та центрального ядра м. Києва; меморіалізація подій Революції гідності та увічнення пам`яті Героїв Небесної сотні; міжнародний культурний центр "Український дім на Європейській площі"; багатофункціональний музейний комплекс "Музей Майдану/Музей Свободи".

Відповідно до програми конкурсу, до кінця лютого 2015 року творчий етап буде завершений, і роботи усіх учасників представлені на розгляд журі.