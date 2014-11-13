У центрі Києва 14-15 листопада обмежать рух транспорту
17:52, 13 листопада 2014Київ
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Столична Державтоінспекція інформує, що 14-15 листопада на час проведення заходів організованих Пінчук Арт Центр «Хода», у центральній частині міста діятиме тимчасова заборона руху транспортних засобів.
Рух транспорту обмежать вулицею Трьохсвятительською / УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ м. Києва.
За інформацією УДАІ, у Шевченківському районі Києва, буде перекрито рух вулицею Трьохсвятительською в такий час: 14 листопада з 12 до 16 години та 15 листопада з 15 до 16 години.
Читайте такожПро рух транспорту Києва для людей з особливими потребами можна дізнатися в мережіДержавтоінспекція міста Києва просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотримуватись Правил дорожнього руху.
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