У центрі Києва 14-15 листопада обмежать рух транспорту

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ м. Києва.

За інформацією УДАІ, у Шевченківському районі Києва, буде перекрито рух вулицею Трьохсвятительською в такий час: 14 листопада з 12 до 16 години та 15 листопада з 15 до 16 години.

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