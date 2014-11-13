Прокуратура вимагає з «Київенерго» 1,5 млн гривень за забруднення столичного повітря

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Як з’ясувалось у ході перевірки із залученням спеціалістів столичної екологічної інспекції, компанія здійснювала викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря без необхідного дозволу.

«Ігноруючи внесені інспекцією приписи на усунення порушень, «Київенерго» майже рік забруднювало столичне повітря шкідливими викидами. Така безвідповідальність завдала навколишньому середовищу понад 1,5 млн гривень збитків», - сказано у повідомленні.

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Зважаючи на виявлені порушення, природоохоронна прокуратура заявила позов до ПАТ «Київенерго» про відшкодування завданих збитків.

Наразі судами першої та апеляційної інстанцій позовні вимоги прокуратури визнано законними та задоволено у повному обсязі. Касаційний суд залишив вказані рішення без змін.