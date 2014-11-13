Депутати Київради не підтримали заборону на продаж алкоголю вночі

Як передає кореспондент УНІАН, проект був прийнятий за основу 71 депутатом Київради, однак в цілому його підтримали лише 35 депутатів.

Як заявив після голосування секретар Київради Олексій Резніков, проект, взятий за основу, «може бути доопрацьований у комісіях» і пізніше винесений у сесійну залу.

За словами депутата Сергія Гусовського (фракція «Самопоміч»), який доповідав по проекту, документ був підготовлений з метою реалізації у столиці державної політики щодо попередження вживання серед населення алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв і пива та врегулювання правових відносин суб’єктів господарювання.

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Згідно із запропонованим до розгляду проектом рішення, планувалося обмежити торгівлю вказаними товарами на території Києва у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурних формах та в закладах торгівлі, розміщених в окремих будівлях, крім закладів ресторанного господарства, шляхом заборони їхньої реалізації у період з 22.00 до 10.00.

Київрада мала б рекомендувати Головному управлінню МВС України в м. Києві активізувати роботу з посилення контролю за дотриманням вимог статей 178, 182 Кодексу про адміністративні порушення з метою недопущення розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту та в інших заборонених законом місцях, появи у громадських місцях у нетверезому стані, сприяти захисту населення від шкідливого впливу шуму і дотриманню правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях.

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Контролюючі ж органи мали б ужити заходів до суб’єктів господарювання Києва, які порушують заборону обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива, шляхом звернення до відповідного органу ліцензування з рекомендацією щодо позбавлення суб’єкта господарювання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Водночас на засіданні депутати нагадали, що раніше Київрада приймала рішення про обмеження продажу алкогольних напоїв, зокрема у тимчасових спорудах. Але через деякий час змушена була його скасовувати, бо, за висновками фахівців та юристів, порушувались права підприємців. Ряд депутатів висловили переконання, що питання треба вирішувати на рівні держави, Верховної Ради, наприклад, шляхом зменшення кількості ліцензій обєктам торгівлі на продаж даного асортименту продукції, або ж введенням загальнодержавних обмежень на продаж цих товарів у певний час доби.

Також озвучувались пропозиції заборонити продаж алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв і пива тільки в МАФах, або ж заборонити продаж у період з 23.00 до 8.00. Була ініціатива заборонити продаж алкоголю взагалі всюди по місту в нічний час, у тому числі в барах і ресторанах.

Але жодна з цих пропозицій не була підтримана більшістю сьогодні.

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Як повідомляв УНІАН, влітку цього року проводилось громадське обговорення проекту рішення Київради про заборону продажу алкоголю у столиці з 22.00. 9 серпня завершився прийом зауважень до проекту регуляторного акта «Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території міста Києва», головним розробником якого є фракція «Об’єднання «Самопоміч» у Київраді.

Раніше Київрада вже примала рішення про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, вина і тютюнових виробів, але обмеження стосувалось місць продажу. Так, у грудні 2010 року Київрада з 31 березня 2011 року заборонила продаж вказаного асортименту у місцях торгівлі, облаштованих у тимчасових спорудах загальною площею менше 40 кв. м.

У вересні 2011 року Київрада скасувала це рішення у зв’язку із протестом заступника прокурора Києва. У протесті, зокрема визначалось, що господарська діяльність з виробництва і торгівлі алкогольними і тютюновими виробами підлягає ліцензуванню. А також йшлося, що ліцензійні умови для провадження роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами визначено діючим законодавством України, а окремі пункти рішення Київради суперечили цьому.

Трохи згодом, теж у 2011 році в КМДА повідомили, що підготували новий проект рішення Київради щодо заборони продажу алкоголю і тютюну. Але цей проект рішення так не був винесений на розгляд Київради.