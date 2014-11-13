Київрада погодила виділення 102 квартир потерпілим від "Еліта-Центру"

Відповідне рішення підтримали 77 депутатів Київради.

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Як повідомив заступник директора департаменту фінансів Київської міської держадміністрації (КМДА) Олександр Спасибко, зведені будинки, в яких передбачено житло для постраждалих в афері, на вул. Драгоманова та Хорольській та на перетині вул. Вірменської та Харківського шосе. Триває також будівництво на вул. Гарматній, Ревуцького та Радунській. В цілому в цих будинках передбачено 102 квартири для постраждалих.

Олександр Спасибко нагадав, що загалом в афері "Еліта-Центру" визнані потерпілими 1 766 тис. громадян, з них 1 тис. 443 звернулися до КМДА з заявами на відшкодування втрат.

Він повідомив, що після передачі 102 квартир і враховуючи попередні 133 квартири, в які заселилися постраждалі інвестори, залишаються в черзі 1 тис. 181 інвестор.

Довідка УНІАН. На початку 2006 року в Києві була розкрита велика афера на ринку нерухомості, в результаті якої, за даними МВС, 1759 громадян стали жертвами групи компаній "Еліта-Центр", представники якої брали у них гроші за оплату нібито будівництва житла. Загальна сума, яку отримали шахраї, оцінюється приблизно в 400 млн грн.