Через проблеми з тендерами Софія Київська може втратити Трапезну 18-го сторіччя

Національний заповідник «Софія Київська» Мінкультури України 31 жовтня – 5 листопада відмінив тендери на суму 3,33 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель», передають "Наші гроші".

Так, 5 листопада відмінили закупівлю робіт на ремонт даху Трапезної. Ціна найбільш вигідної конкурсної пропозиції перевищила суму, передбачену замовником.

Очікувана вартість закупівлі складала близько 525 тис грн. Однак найдешевша з поданих пропозицій, подана ТОВ «Київградосервіс», становила 962 тис грн.

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Техзавдання супроводжується фото, де показано затікання даху і відшарування штукатурки.

Трапезна збудована у 1722-1730 рр. Там розміщувалася обідня зала, церква і комора для харчів. Сьогодні будівля пристосована під музей.

Також 31 жовтня заповідник «Софія Київська» відмінив тендер на 2,81 млн грн. на реставрацію приміщень Консисторії з пристосуванням під адміністративні приміщення. Пояснюють тим, що на торги було подано тільки одну пропозицію.