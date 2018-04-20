Київраду розкритикували за відмову розібратися з проблемою повернення місту тепломереж

На думку експертів, гродская влада занадто пізно приступила до питання переведення енергетичних активів на баланс КП «Київтеплоенерго».

Експерт у сфері енергетики, екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко прокоментував відмову депутатів Київради голосувати за питання про тепловому блоку столичного енергокомплексу як невідкладне.

«Сама постановка питання, що не вистачає трьох днів, а там двох місяців (для передачі теплових мереж ТЕЦ відповідно – ред.), говорить про те, що слабо прогнозована система управління Києвом. У мене немає сумнівів, що місто має повернути собі майно і реально організувати систему ефективного управління, але я не бачу цієї самої системи ефективного управління з боку КМДА і з боку Київради. Це бізнес-клуб, який просто осідлав всі потоки в місті. Я передбачаю, що незабаром кияни зададуться питанням, а чи такий вже поганий був ДТЕК. Цілком очікую такого питання», - сказав він.

На його думку, міська влада занадто пізно приступила до питання переведення енергетичних активів на баланс КП «Київтеплоенерго».

«З першого дня приходу до влади Кличка йому треба було цим займатися. Я, чесно кажучи, десятки разів казав йому особисто і його команді управлінців – в першу чергу треба енергетичну стратегію міста Києва прописувати і готуватися до управління своїм господарством. Вони в результаті затягнули до останнього. Тому залишається тільки спостерігати і аналізувати. У тому числі з фінансів, по навантаженню на бюджет, за тарифами, з модернізації, аварій, по всьому іншому», - підкреслив Кучеренко.

Як повідомлялося, у зв'язку з тим, що КП "Кевтеплоэнерго" поки не має ліцензій і тарифів на гаряче водопостачання, КМДА підготувала проект рішення Київради, яким продовжується можливість оренди для "Київенерго" в частині використання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та заводу "Енергія" до 30 червня для забезпечення безперебійної роботи об'єктів у процесі їх передачі "Київтеплоенерго". Договір з "Київенерго" в частині використання теплових мереж також пропонувалося продовжити на 3 дні - до 30 квітня.

19 квітня депутати Київради відмовилися розглянути питання про столичні тепломережи і ТЕЦ, які передаються від ПАТ "Київенерго" на баланс комунального підприємства "Київтеплоенерго". На думку ряду експертів, це ставить під загрозу роботу енергетичного комплексу столиці, а кияни можуть опинитися без гарячої води.

Як відомо, до 28 квітня ПАТ "Київенерго" (97% акцій належить найбільшого приватного енергетичного холдингу ДТЕК) має передати на баланс новоствореного комунального підприємства "Київтеплоенерго" все теплове майно міста.