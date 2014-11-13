Київрада передала кінотеатр "Жовтень" компанії "Кіноман" до 2020 року

За рішення передати кінотеатр ТОВ "Кіноман" без проведення конкурсу на оренду проголосував на засіданні 81 депутат Київради. Згідно з рішенням, кінотеатр передано в оренду до 1 квітня 2020 року.

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Крім того, своїм рішенням Київрада звільнила "Кіноман" від орендної плати до завершення ремонтно-відновних робіт в будівлі кінотеатру. Рішенням передбачено, що нарахування та сплата оренди здійснюватиметься з моменту відновлення роботи кінотеатру. Визначено, що орендна ставка становитиме 3%.

У прийнятому проекті рішення йдеться, що компанія не має права змінювати зовнішній вигляд кінотеатру. Також заборонена приватизація цієї будівлі.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада Київрадапочала розгляд та прийняла за основу проект рішення про передачу кінотеатру в оренду трудовому колективу.

Нагадаємо, пожежа в кінотеатрі "Жовтень"виник 29 жовтня о 21.40. Через 5 годин вона була ліквідована, але будівля кінотеатру істотно постраждала. За попередніми розрахунками, збитки склали близько 7 млн грн.