На заступника начальника столичної митниці скоєно замах

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила прес-секретар київської міліції Юлія Мусташ.

"Вчора, 12 листопада, сталося це подія біля адміністративного будинку митниці. Невідомий завдав вогнепальне поранення даній особі. З місця події невідомий зник", - заявила вона.

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Як повідомили в міліції, розпочато досудове розслідування за ч. 4, ст. 296 ККУ - це хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Передбачено покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.

"Він перебуває в лікарні. Стан його стабільний. З ним працюють наші слідчі. Версії розглядаються різні: від особистої неприязні до професійної діяльності, але зараз говорити рано", - заявила Мусташ.