Київрада виділила близько 11 га землі в Биківні для киян-учасників АТО

Київрада своїм рішенням виділила перші 10,923 га землі в селі Биківня Деснянського району Києва для подальшої передачі її у власність учасників АТО (військовослужбовців та бійців добровольчих батальйонів) з метою будівництва житла.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект проголосував 91 депутат Київради.

Сьогоднішнім рішенням депутати надали дозвіл на розробку проекту землеустрою зазначеної земельної ділянки. Встановлено термін завершення розробки землеустрою - до січня 2015 року.

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Згідно з рішенням, земельна ділянка передається КП "Спецжитлофонд", який на першому етапі здійснить, зокрема, і підготовку земель для подальшої передачі бійцям.

Після цього, на основі рекомендацій Міноборони та спеціальної комісії, яка буде створена з залученням бійців АТО, представників Київради та КМДА, конкретні земельні ділянки вже наступними рішеннями Київради передаватимуться конкретним учасникам АТО.

На засіданні Київради наголошувалось, що передбачається надати землю, перш за все, родинам загиблих під час проведення АТО, потім - тяжко пораненим та пораненим бійцям.

Повідомлялося також, що земельна ділянка за призначенням повинна використовуватися під житлове будівництво (будинки до 4 поверхів).

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Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Київський міський голова Віталій Кличко провів виїзне засідання і оглянув земельні ділянки під забудову киянам-учасникам АТО та їхнім родинам у Биківні. Мер переконаний, що насамперед землю потрібно надавати сім’ям загиблих киян-учасників АТО.

Раніше Київрада своїми рішеннями з метою допомогти сім'ям бійців АТО звільнила їх від оплати комунальних послуг, а також виділила кошти з міського бюджету для відшкодування витрат на лікування тощо.