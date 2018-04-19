Кличко: Ми зупинили будівництво на Андріївському узвозі, аби там не з’явився черговий «монстр»

За словами мера, інвестор має внести правки в свій проект, скоригувати його. Також інвестор повинен привести проект у відповідність до усіх норм і правил будівництва.

Столична влада зупинила скандальне будівництво нового готелю на Андріївському узвозі, аби там не з’явився черговий «монстр».

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на сесії міської ради, передає прес-служба Кличка.

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«Документи на будівництво інвестор отримував у 2006 - ому році. Ми знаємо, як тоді видавалися дозволи, - зазначив Кличко. – Наше завдання - зберегти історичне обличчя Києва. І сьогодні це будівництво на Андріївському узвозі - проблема. І для міської влади, і для вигляду нашого міста, і для громадськості», - відзначив Кличко.

За словами мера, інвестор має внести правки в свій проект, скоригувати його. Також інвестор повинен привести проект у відповідність до усіх норм і правил будівництва.

«Після цього проект має розглянути Містобудівна рада. На неї ми запросимо фахівців, представників громадськості. І все це буде відбуватися у відкритому режимі. Тільки після цього ми ухвалимо рішення щодо перспектив цієї будівлі», - наголосив Віталій Кличко.

Зокрема інвестору закидають порушення у дотриманні дозволеної поверховості будівлі в цій місцевості. Крім того, на думку громадських активістів, орендар порушив вимоги земельного законодавства та порушив строки забудови.