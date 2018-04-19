Кличко: Ми зупинили будівництво на Андріївському узвозі, аби там не з’явився черговий «монстр»

18:07, 19 квітня 2018
Київ
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Кличко назвав &quot;проблемою&quot; скандальне будівництво на Узвозі

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на сесії міської ради, передає прес-служба Кличка. 

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«Документи на будівництво інвестор отримував у 2006 - ому році. Ми знаємо, як тоді видавалися  дозволи, - зазначив Кличко. – Наше завдання - зберегти історичне обличчя Києва.  І сьогодні це будівництво на Андріївському узвозі - проблема. І для міської влади, і для вигляду нашого міста, і для громадськості», - відзначив Кличко.

За словами мера,  інвестор має внести правки в свій проект, скоригувати його. Також інвестор повинен привести проект у відповідність до усіх норм і правил будівництва.

«Після цього проект має розглянути Містобудівна рада. На неї ми запросимо фахівців, представників громадськості. І все це буде відбуватися у відкритому режимі. Тільки після цього ми ухвалимо рішення щодо перспектив цієї будівлі», - наголосив Віталій Кличко.

Зокрема інвестору закидають порушення у дотриманні дозволеної поверховості будівлі в цій місцевості. Крім того, на думку громадських активістів, орендар порушив вимоги земельного законодавства та порушив строки забудови. 

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