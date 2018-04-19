У Києві завтра без опадів, температура до +16°
17:00, 19 квітня 2018Київ
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Завтра в Києві очікується сильний вітер.
У Києві завтра без опадів / фото УНІАН
Згідно з даними Погода УНІАН, 20 квітня в столиці без опадів, температура до +16°.
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За прогнозами синоптиків, погода в Києві завтра буде теплою. Температура повітря вдень +16°, увечері - до +13°. Вітер північний та північно-західний, до 7,2 м/с.
Сонце в столиці зійде у 05:57, а зайде о 19:58.
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 20 квітня, в Україні практично без опадів, на півдні до +19°.
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