У Києві завтра без опадів, температура до +16°

Завтра в Києві очікується сильний вітер.

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 квітня в столиці без опадів, температура до +16°.

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За прогнозами синоптиків, погода в Києві завтра буде теплою. Температура повітря вдень +16°, увечері - до +13°. Вітер північний та північно-західний, до 7,2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:57, а зайде о 19:58.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 20 квітня, в Україні практично без опадів, на півдні до +19°.

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