Масштабну пожежу біля столичної кіностудії Довженка приборкали за 3 години (фото, відео)

Велику київську пожежу приборкали за три години. Жертв та потерпілих немає.

Вогонь спалахнув близько шостої вечора на території промзони поблизу кіностудії Довженка. Займання площею 2 тисячі квадратних метрів почалося з одного ангару, а згодом полум'я перекинулося ще на два склади, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ мережі з'явилося відео масштабної пожежі біля станції метро Шулявська

Гасили пожежу сотня вогнеборців, на місце приїхали 20 машин. За словами рятувальників, охорона не пустила їх на територію та відправила гасити пожежу з іншого боку - а це об'їзд у 2 кілометри.

Вогнеборці таки змогли під'їхати ближче до місця займання, однак у пожежних гідрантах не було напору. Рукави тягнули з вулиці, ну а це - ще за кілометр.

Читайте такожБіля парку Пушкіна в Києві палають три ангари: вогонь може перекинутися на сусідню цегляну будівлю (фото)

"На момент прибуття перших підрозділів охорона саме з цього боку, де ми з вами знаходимось, не пустила. Вони відправили їх з боку парку Пушкіна. Тож перші рятувальні підрозділи виїхали саме з того боку. Проте ліквідувати загоряння там не було можливості, адже не було доступу до самої будівлі. Вже другі підрозділи, які прибули на місце події, вже охорона пропустила. Проте це забрало деякий час і сприяло швидкому розповсюдженню вогню", - розповіла начальник прес-служби ГУ ДСНС у м. Києві Світлана Водолага.