У центрі Києва стався скандал через сепаратистську музику (відео)

Продавець їжі включав у своєму кіоску сепаратистську музику, що прославляє ватажків бойовиків на Донбасі Гіві і Моторолу.

У центрі Києва розгорівся скандал через те, що переселенець, що працює продавцем їжі, включав у своєму кіоску сепаратистську музику, що прославляє ватажків бойовиків на Донбасі Гіві і Моторолу.

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Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив активіст націоналістичної організації "С14" Сергій Мазур. За його словами, націоналісти змусили чоловіка вибачитися за свої дії на камеру.

Так, під час бесіди продавець пообіцяв, що такого більше не повториться, і запевнив, що у нього немає антиукраїнської позиції. Він додав, що Крим - це Україна, а російська агресія на Донбасі нетерпима.

"Це другий похід активістів "С14". Першого разу "героя" з Донецька не застали, але поспілкувалися з керівництвом. "Перед нашим приходом небайдужі патріоти дали зрозуміти продавцю, чому більше не варто включати музичку про Гіві і Мотороллу", - уточнив Мазур.