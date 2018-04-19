Кличко вважає необхідним зберегти артефакти, знайдені на Поштовій площі

13:09, 19 квітня 2018
Київ
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Артефакти, знайдені на Поштовій площі, мають бути збережені та передані наступним поколінням, заявив Віталій Кличко / kiev.klichko.org

Артефакти, знайдені на Поштовій площі, мають бути збережені та передані наступним поколінням. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час засідання Київради.

“Все, що нам дісталося в спадок, ми повинні зберегти і передати наступним поколінням. Без минулого ми не можемо будувати майбутнього”, - заявив Кличко.

Також міський голова наголосив, що алгоритм збереження цих знахідок має бути напрацьований спільно депутатами та громадськістю. “Це наше спільне завдання - зробити логічні кроки, яким чином ми маємо вирішити це питання ефективно і правильно. Щоб не було спекуляцій, ми всі – однодумці в цьому питанні. Але наше завдання сьогодні – знайти правильний шлях для реалізації того, чого від нас очікує громада – збереження історичної і культурної спадщини нашого міста”, - додав він та дав доручення профільній комісії Київської міської ради напрацювати відповідний проект рішення.

Також Кличко зацитував лист, в якому фахівці пояснюють можливу процедуру збереження відповідних артефактів. “Про створення музею, музеєфікацію предметів і їх експонування можна вести мову після реставрації та консервації цих предметів”, - йдеться у листі. Консервація ж предметів повинна проводитися в спеціально оснащеній лабораторії, якої немає ні в Києві, ні в Україні. Тож для здійснення відповідних заходів таку лабораторію потрібно створити.

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Теги: #Віталій Кличко#артефакти на Поштовій площі