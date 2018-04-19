Кличко вважає необхідним зберегти артефакти, знайдені на Поштовій площі

Міський голова наголосив, що алгоритм збереження цих знахідок має бути напрацьований спільно депутатами та громадськістю.

Артефакти, знайдені на Поштовій площі, мають бути збережені та передані наступним поколінням. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час засідання Київради.

“Все, що нам дісталося в спадок, ми повинні зберегти і передати наступним поколінням. Без минулого ми не можемо будувати майбутнього”, - заявив Кличко.

Також міський голова наголосив, що алгоритм збереження цих знахідок має бути напрацьований спільно депутатами та громадськістю. “Це наше спільне завдання - зробити логічні кроки, яким чином ми маємо вирішити це питання ефективно і правильно. Щоб не було спекуляцій, ми всі – однодумці в цьому питанні. Але наше завдання сьогодні – знайти правильний шлях для реалізації того, чого від нас очікує громада – збереження історичної і культурної спадщини нашого міста”, - додав він та дав доручення профільній комісії Київської міської ради напрацювати відповідний проект рішення.

Також Кличко зацитував лист, в якому фахівці пояснюють можливу процедуру збереження відповідних артефактів. “Про створення музею, музеєфікацію предметів і їх експонування можна вести мову після реставрації та консервації цих предметів”, - йдеться у листі. Консервація ж предметів повинна проводитися в спеціально оснащеній лабораторії, якої немає ні в Києві, ні в Україні. Тож для здійснення відповідних заходів таку лабораторію потрібно створити.