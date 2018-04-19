Київ продаватиме рекламу в метро через аукціони «ProZorro.Продажі»

У рамках пілоту на аукціони у «ProZorro.Продажі» буде виставлятися право на розміщення рекламних носіїв від КП «Київський метрополітен».

Київська міська державна адміністрація підписала Декларацію про співпрацю з «ProZorro.Продажі».

Документ закладає основу для проведення пілотного проекту щодо розміщення об`єктів реклами в м. Києві на відкритих електронних аукціонах. Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.

У рамках пілоту на аукціони у «ProZorro.Продажі» буде виставлятися право на розміщення рекламних носіїв від КП «Київський метрополітен». Таким чином лоти включатимуть у себе право на розміщення реклами на вагонах та на станціях метрополітену.

Від КМДА Декларацію підписав заступник голови КМДА Олексій Резніков.

«Завдання столичної влади – якомога краще дбати про інтереси громади. Київ має величезний, цікавий для ринку актив. Треба використовувати його ефективно і отримувати ринкової ціну», – зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Резніков.

Наступним кроком пілотного проекту стане внесення відповідних змін до рішення КМДА від 20 квітня 2017 року № 223/2445 «Про затвердження Правил розміщення рекламних засобів у місті Києві». А перші лоти в системі мають з’явитися протягом 2 місяців з моменту підписання Декларації.

«Ми очікуємо, що пілотний проект буде більш ніж успішним, – розповів в.о. директора ДП «Прозорро.Продажі» Олексій Соболев. – На користь цього свідчить позитивний досвід прозорих аукціонів як у столиці, так і в регіонах. Наприклад, у Києві ми провели десятки успішних аукціонів із продажу прав на проведення сезонних ярмарків, часто стартова ціна зростала вдвічі. Ми також успішно продали право на оренду торгового місця на легендарній Бессарабці. Ну а про продаж вагонів Київського метрополітену чули усі».

Читайте такожДля киян створять єдину електронну систему надання послуг та Smart-сервіси

Після успішного завершення пілотного проекту, використання системи буде поширене і на інші комунальні підприємства столиці.

«ProZorro.Продажі» – це електронна торгова система державних аукціонів, що використовується для продажу активів неплатоспроможних банків, які знаходяться в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та реалізації майна державних та комунальних підприємств.

Детальніше про проект можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, що у квітні 2017 року Київрада ухвалила нові Правила розміщення зовнішньої реклами, а у грудні 2017 року завершена робота над Схемою розміщення наземної реклами.

Згідно з цими документами, забороняється розміщувати рекламні засоби: на пішохідних і велосипедних доріжках, алеях, розподільних смугах шириною менше 2 м; ближче ніж 10 м до перехрещень вулиць і пішохідних переходів, а також зупинок; ближче ніж 20 м до транспортних розв’язок; ближче ніж 50 м до залізничних переїздів.

Також у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від розміру конструкцій – між найменшими форматами – сітілайтами – 40 метрів, і так до 150 метрів між великими форматами.

Більш виваженим став підхід до визначення тієї чи іншої форматної зони з розміщення рекламних засобів: нульових зон, де реклама заборонена взагалі, стало набагато більше. До того ж, до них віднесено не тільки історичний центр міста, але й транспортні розв’язки, низку парків, бульварів тощо.

Нові правила включають серед іншого уточнення дозволених і заборонених форматів конструкцій і їхніх розмірів, особлива увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не будуть більше перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП тощо.

Олексій Резніков неодноразово висловлював позицію щодо розподілу місць для розміщення рекламних засобів, на конкурсних засадах.

Довідково.

Упродовж 2017 року в Києві демонтовано 8604 незаконних рекламних засобів усіх типів.