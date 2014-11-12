Пожежу ангарів біля кіностудії Довженка локалізували

Про це повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"Вогнем охоплено три ангари, о 20.23 пожежа на площі близько 2 тис. кв. м локалізована. Станом на 21.00 гасіння пожежі триває", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, інформація про пожежу в окремому двоповерховому будинку по вул. Дегтярівська, 21, надійшло в оперативно-диспетчерську службу Головного управління ДСНС в Києві о 17.29.

На місце негайно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Прибулих за вказаною адресою рятувальників не пропускала охорона, довелося шукати інший шлях під'їзду до місця пожежі, і наступні підрозділи, що прибували, змогли безперешкодно потрапити на територію.

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Створено штаб з ліквідації пожежі, працює 21 одиниця основної та спеціальної техніки. Гасіння пожежі ускладнюється великою площею і відсутністю джерела води на даному об'єкті. В гідранті, який знаходиться на території, не вистачає тиску, тому рятувальникам довелося прокладати рукавну лінію до найближчого гідранта на відстань близько 1 км.