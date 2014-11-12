У Києві триває ліквідація потужної пожежі: вогонь охопив площу близько 2 тисяч квадратних метрів

21:13, 12 листопада 2014
Київ
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На місці працює 21 одиниця основної та спеціальної техніки та близько 97 чоловік особового складу. 

Фото УНІАН

Біля кіностудії імені Довженка, що в Києві, триває ліквідація пожежі. 

Вогнем охоплено три ангари, загальна площа пожежі станом 20:00 близько 2 000 м. кв, передає прес-служба ГУ ДСНС у м. Києві. О 20:23 пожежу на площі 2000 кв. м було локалізовано

"На місці створено штаб з ліквідації пожежі, працює 21 одиниця основної та спеціальної техніки та близько 97 чоловік особового складу. Гасіння пожежі ускладнюється великою площею та відсутністю вододжерела на даному об’єкті. В гідранті який знаходиться на території не вистачає тиску, тож рятувальникам довелось прокладати рукавну лінію до найближчого гідранта на відстань близько 1 км.", - наголошується у повідомленні. 

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Також у відомстві зазначають, що повідомлення про пожежу в окремо стоячій двоповерховій будівлі, за адресою м. Київ, вул. Дехтярівська 21, надійшло до оперативно-диспетчерської служби Головного Управління ДСНС у м. Києві о 17:29.

На місце виклику негайно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи, прибувши на місце рятувальників за вказаною адресою не пропускала охорона, довелося шукати інший шлях під’їзду до місця пожежі, наступні прибуваючі підрозділи змогли без перешкод потрапити на територію.

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