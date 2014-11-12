У справі про підпал кінотеатру "Жовтень" призначено 15 експертиз

В рамках розслідування підпалу столичного кінотеатру "Жовтень" слідчими призначено близько півтора десятка експертиз.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Зокрема, здійснюються пожежно-технічна, хімічна, вибухо-технічна експертизи тощо.

«Крім того, у зв’язку із виявленням зброї та набоїв у осіб, які підозрюються у вказаному злочині, призначено ще й балістичну та трасологічну експертизи. Враховуючи складність та чисельність зазначених експертиз, вони можуть тривати до 2 місяців», - наголосили у столичній прокуратурі.

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У прес-службі також зауважили, що хід досудового розслідування перебуває на контролі прокуратури Подільського району.

Як повідомлялося, раніше за підозрою у підпалі кінотеатру "Жовтень" правоохоронці затримали двох студентів 20-ти та 24-х років. Згідно з рішенням суду, на час досудового розслідування вказані особи перебувають під домашнім арештом.

Пожежа в кінотеатрі «Жовтень» на Подолі сталася увечері 29 жовтня. Ліквідація пожежі тривала п’ять годин. Будівля кінотеатру зазнала значних пошкоджень.

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Під час сьогоднішнього засідання депутати Київради прийняли за основу проект рішення про передачу кінотеатру “Жовтень” в оренду трудовому колективу - ТОВ “Кіноман”, та звільнення його від орендної плати на період до завершення ремонтно-відновлювальних робіт в цьому закладі культури.

У свою чергу Київський міський голова та голова КМДА Віталій Кличко висловив сподівання, що благодійний фонд зі збору коштів “Відновимо разом” на відновлення кінотеатру “Жовтень” запрацює найближчими днями. Він також сподівається, що небайдужі кияни допоможуть відновити кінотеатр.