У мережі з'явилося відео масштабної пожежі біля станції метро Шулявська

У столиці загорілися ангари біля кіностудії ім. Довженка.

У мережі з'явилося відео потужной пожежі біля кіностудії ім. Довженка. Нагадаємо, сьогодні ввечері неподалік від столичної станції метро "Шулявська" почалася пожежа. Читайте такожУ Києві неподалік від станції метро "Шулявська" почалася пожежа: палають дерева, чути вибухи (фото) Очевидці повідомляли про величезні клуби диму, що нависають над кіностудією ім. Довженка. Пізніше з'явилася інформація, що палають три ангари біля парку імені Пушкіна.

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