Біля парку Пушкіна в Києві палають три ангари: вогонь може перекинутися на сусідню цегляну будівлю (фото)

Біля парку Пушкіна в Києві палають три ангари. В одному з них був садовий інвентар, у другому - секонд-хенд, а в третьому, за попередньою інформацією, знімали кіно. Про це "Сегодня" повідомила глава прес-служби Держнс Києва Світлана Водолага.

Вогонь швидко поширюється по утеплювачу. У пожежному гідранті, який знаходиться на території палаючого підприємства, низький тиск. Співробітникам Держ НС довелося прокладати всі пожежні рукави з вулиці - це близько кілометра в довжину. Природно, це ускладнює гасіння пожежі, яка швидко поширюється.

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Площа пожежі - близько 1800 кв. метрів. Працює 15 одиниць спеціальної техніки.

Інформації про загиблих або постраждалих поки немає.

За словами рятувальників, є ризик, що вогонь перекинеться на сусідню цегляну будівлю. Неподалік від входу до парку, в декількох метрах від пожежі чергують три "швидкі".

Нагадаємо, вогонь біля парку Пушкіна в Києві продовжує поширюватися.