Кличко заявив про підвищення цін на проїзд у громадському транспорті в Києві

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба КМДА.

«Влада часто не вирішується підвищувати ціну на проїзд в транспорті, тому що це непопулярний крок. Але ці переживання колишніх керівників рейтингу призвели до збільшення збитковості транспортних підприємств, - зазначив Кличко. - Треба бути відвертими і керуватися економічною обґрунтованістю».

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Він зазначив, що в київському метрополітені ціна на проїзд не підвищувалися з 2010 року.

«Підвищилися витрати на електроенергію, енергоносії, а ціна на метро і наземному транспорті та сама. Ми не можемо тримати ціну, яка веде до колапсу транспортної системи», - підкреслив мер Києва.

«Питання підвищення ціни неминуче. Але вартість проїзду буде економічно обґрунтованою», - зазначив Кличко.