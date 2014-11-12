У Києві неподалік від станції метро "Шулявська" почалася пожежа: палають дерева, чути вибухи (фото)

У Києві неподалік від станції метро "Шулявська" почалася пожежа.

Очевидці повідомляють про величезні клуби диму нависають над кіностудією ім. Довженка, передає Сегодня.

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Як повідомили виданню в прес-службі Держ НС, о 17.29 надійшло повідомлення, що горить ангар на вулиці Дегтярівській. Чи горить будівля кіностудії, поки невідомо.

Кореспондент видання зазначає, що біля парку Пушкіна над ангаром стоїть вогняна стіна близько 50 метрів. Приїхало дуже багато пожежних та швидка допомога. Чути хлопки і невеликі вибухи, палахкотить вогонь. Згоріло кілька дерев. Пожежники гасять полум'я з боку парку, щоб вогонь не перекинувся на дерева.

Вогонь біля парку Пушкіна в Києві продовжує поширюватися. Зайнялося вже кілька дерев.