Київрада попросила ВР дозволити ліцензування «Київтеплоенерго»

Комітет Верховної Ради з ПЕК схвалив до першого читання проект закону.

17 квітня депутати Київради прийняли рішення «Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо внесення змін до законодавства України».

Мова йде про прийняття проекту закону, який дасть змогу комунальному підприємству «Київтеплоенерго» здійснювати господарську діяльність, використовуючи ліцензії ПАТ «Київенерго». «Київтеплоенерго» використовуватиме тарифи «Київенерго» поки триватиме процес отримання на баланс майна та входження в повноцінну роботу з надання послуг, передає прес-служба КМДА.

«Це питання в першу чергу стосується безболісного поступового переходу передачі функцій ПАТ «Київенерго» до міста, оскільки існує дуже багато регуляторних питань ліцензійного, тарифного характеру, які суттєво ускладнюють цей процес. Аби не допустити ризиків перебоїв у постачанні послуг ми розробили законопроект, який забезпечує правонаступництво ліцензій і тарифів при переході функцій із виробництва тепла, електроенергії, транспортування теплової енергії, а також постачання послуг із цим пов’язаних», - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з ПЕК схвалив до першого читання зазначений проект закону № 8095, що дозволяє комунальному підприємству (КП) «Київтеплоенерго» використовувати ціни й тарифи, затверджені НКРЕКП для ПАТ «Київенерго», після прийому-передачі теплового комплексу столиці.