Київрада повернула столичний велотрек у власність громади міста.

Про це повідомив на засіданні Київради міський голова Києва Віталій Кличко.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 86 депутатів Київради.

Депутати підтримали проект рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між Київрадою та підприємством «Велотрек Авангард», на якій розташовується велотрек.

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«Повернення велотреку у власність громади Києва – це важливе рішення. Це і передвиборча обіцянка, яку я давав мешканцям столиці. Ми зберегли велотрек для киян. І тепер разом повинні його відновити, аби всі охочі мали можливість тренуватися і займатися спортом», – зазначив Кличко.

Таким чином, депутати проголосували за розірвання договору оренди земельної ділянки від 26.07.2004 року, укладеного між Київрадою та підприємством “Учбова спортивна база Велотрек “Авангард”, а також скасували рішення Київради від 23.12.2003 року про оформлення права користування вказаною земельною ділянкою. Землю сьогоднішнім рішенням віднесено до земель запасу рекреаційного призначення.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,84 га, яка виділялась Велотреку “Авангард” для експлуатації та обслуговування спортивного об'єкту на вулиці Богдана Хмельницького, 58 у Шевченківському районі Києва.

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Депутати Київради доручили департаменту земельних ресурсів КМДА вжити заходів, спрямованих на відшкодування в судовому порядку збитків, завданих підприємством “Авангард” через несплату орендної сплати за землю.

Зазначається, що воно прийнято, враховуючи гостру соціальну напругу, що склалась навколо запланованої забудови земельної ділянки, яка на праві оренди перебуває в користуванні Велотреку “Авангард” та системну несплату орендної плати і невиконання орендарем умов договору.