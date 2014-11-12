Встановлення лічильників тепла в житлових будинках Києва оцінили в 240 млн грн

Такі плани озвучили в Київській міській державній адміністрації (КМДА). За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, за рік треба зробити максимум в плані обладнання приладами обліку теплової енергії житлового фонду. Він зазначив, що на сьогоднішній день лічильниками тепла обладнано лише 35% житлового фонду столиці.

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За його словами, вартість заходів щодо встановлення лічильниківстановить близько 240 млн грн. При цьому Петро Пантелєєв зазначив, що тільки за рахунок бюджетних коштів Києва виконання цього завдання неможливе.

"Поки йде процес пошуку джерел для того, щоб закрити цю суму. За рахунок міського бюджету це неможливо, тому ми підключаємо сюди теплопостачальні організації та інші зацікавлені сторони", - сказав він.