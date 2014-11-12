У Києві затримали волонтера, який на замовлення привозив зброю із зони АТО

Правоохоронці затримали волонтера, який привозив на замовлення зброю з зони проведення Антитерористичної операції.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

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Як з’ясували правоохоронці, «волонтер, роблячи добру справу, доправляючи продукти українським військовим в зону АТО, одночасно заробляв на торгівлі зброєю, яку прихоплював на зворотному шляху. Чоловік пропонував будь-яку зброю від пістолета до гранатомета, однак для початку йому було необхідно внести передплату».

Затримали 42-річного чоловіка у Дніпровському районі м. Києва працівники Головного управління по боротьбі із організованою злочинністю під час продажу двох автоматів Калашникова з набоями по 1 тисячі доларів за кожний.

Минулого тижня зловмисник отримав 200 американських доларів завдатку. За домовленістю два автомати волонтер повинен був привезти наступного тижня.

Наразі торговець зброєю затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а вилучена зброя направлена на дослідження до НДЕКЦ.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Волонтеру загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.