Для киян створять єдину електронну систему надання послуг та Smart-сервіси

Також відеокамерами додатково оснастять близько 150 дошкільних закладів.

У Києві для підвищення якості та прозорості надання послуг, зниження проявів корупції, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та підвищення ефективності міського управління створять єдину електронну систему надання послуг та Smart-сервіси.

Перелік відповідних заходів із подальшого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сфери життєдіяльності Києва на 2018 рік затверджено розпорядженням КМДА, передає прес-служба.

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій та КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» створять єдину міську платформу електронної взаємодії, управління даними та сервісами, зокрема, інформаційно-аналітичною системою «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва», системою нормативно-довідкової інформації, програмною платформою та веб-порталом для надання електронних послуг (у тому числі, адміністративних) інформаційно-телекомунікаційною системою «Інформаційно-аналітична звітність для органів влади, громадян та бізнесу», інформаційною системою «Муніципальний Реєстр».

Серед іншого буде запроваджено додаткові можливості в «Особистому кабінеті киянина», серед яких: надання е-послуг юридичним особам, облік операцій юридичних осіб, підписка на інформування про використання персональних даних. Окрім того, буде надано додаткові звіти в галузі медицини, освіти, транспорту, запроваджено нові е-послуги (онлайн-запис на реабілітацію в санаторій, онлайн-запис у будинок для людей похилого віку, онлайн-перевірка даних у реєстрі територіальної громади).

Триватиме подальший розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем безпеки міської інфраструктури. Зокрема, відеокамерами додатково оснастять близько 150 дошкільних закладів.

Для вдосконалення дорожнього руху передбачено запровадження інтелектуальної транспортної системи (ITS), що контролюватиме міський трафік і керуватиме транспортними потоками.

Також буде створено міську систему програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля Києва, систему захисту від кіберзагроз, програмно-апаратний комплекс диспетчеризації в житлово-комунальному господарстві, який забезпечить автоматизований та централізований прийом дзвінків.

Так, заплановано використання багатоканальних та відокремлених телефонних ліній на різні випадки (аварійна ситуація, звичайне звернення тощо), керування ліфтами будинків, регулювання освітлення у під’їздах будинків, прийом та реєстрація всіх звернень киян за телефоном чи електронними засобами оповіщення, контроль за виконанням звернень громадян працівниками житлово-комунальних служб.