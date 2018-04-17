Нардеп опублікував "чорний список" недобросовісних підрядників по ремонту столичних дворів

Основні порушення при ремонті стосуються нормативів по товщині і щільності асфальту.

Київська адміністрація вимагає від компаній-підрядників провести гарантійний ремонт дворів, в іншому випадку погрожуючи їм кримінальною відповідальністю.

Про це стало відомо з публікації народного депутата і радника мера Києва Дмитра Білоцерковця в соціальній мережі Facebook.

«Як і обіцяв, публікую першу частину списку підприємств, які неякісно виконали ремонти дорожнього покриття по міжквартальних проїздах. Ці підприємства зобов'язані в найкоротший термін здійснити гарантійний ремонт. Якщо підрядник відмовиться виправити проблеми, його чекає кримінальна відповідальність. Всі претензії їм передані. Чекаємо реакції», – написав парламентарій.

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За його словами, основні порушення при ремонті стосуються нормативів по товщині і щільності асфальту. Дмитро Білоцерковець навів перелік підрядників по міжквартальних проїздах, до яких є претензії:

- ТОВ «ВЕСТ БІЛДІНГ ГРУП», адреса капітального ремонту: Подільський район, вул. Василя Порика, 5, 7-а, 9, 11-в. Вартість робіт по даному об'єкту – 226 669,20 грн.

- ТОВ «ВЕСТ БІЛДІНГ ГРУП», адреса капітального ремонту: Подільський район, вул. Правди, 80, 80-а, 80-в. Вартість робіт по даному об'єкту – 412 430,40 грн.

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ – ВР», адреса капітального ремонту: Святошинський район, вул. Академіка Вернадського, 5/19. Вартість робіт по даному об'єкту – 295 589,55 грн.

- ТОВ «ВЕСТ БІЛДІНГ ГРУП», адреса капітального ремонту: Подільський район, вул. Правди, 92, 94, 96, 96-а. Вартість робіт по даному об'єкту – 396 180 грн.

- ТОВ «КИЇВДОРБУД», адреса капітального ремонту: Оболонський район, вул. Маршала Малиновського, 3-5. Вартість робіт по даному об'єкту – 402 338,40 грн.

- ТОВ «АСФАЛЬТ-МАЙСТЕР», адреса капітального ремонту: Подільський район, вул. Краснопольська, д. № 21-23/17. Вартість робіт по даному об'єкту – 549 283,20 грн.

Нагадаємо, ще 10 квітня Дмитро Білоцерковець взяв участь у перевірці якості асфальтування київських дворів. Народний депутат закликав підрядників за свій рахунок провести гарантійні ремонти, інакше київська адміністрація звернеться до суду з вимогою кримінальної відповідальності за невиконання умов договору.