На ремонт житлового фонду Києва необхідно близько 5 млрд грн

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв. "Для того, щоб відремонтувати житловий фонд у місті Києві необхідно 5 млрд грн, - сказав він. - Бюджет сьогодні - ні місцевий, ні державний - це навантаження не витримає".

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Він зазначив, що і ремонт, і утеплення, та інші роботи по підвищенню энерогоэффективности будинків повинні проводитися із залученням самих мешканців. В якості прикладу заступник голови КМДА запропонував схему, згідно з якою мешканці будинків купують будівельні матеріали, а комунальні підприємства виконують роботи по утепленню.

Петро Пантелєєв також зазначив, що сподівається на ухвалення Київрадою рішення про те, щоб кошти комунальних підприємств, передбачені на ремонтні роботи в будинках, в першу чергу спрямовувались на заходи з енергозбереження.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергія Савчука, на модернізацію житлового фонду України до 2020 року необхідно 1 трлн грн.