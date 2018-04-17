У Києві тягач з військовою технікою застряг під мостом (фото)

Внаслідок зупинки тягача утворився затор.

У Києві тягач, який перевозить військову техніку, на зміг проїхати під одним із шляхопроводів.

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Про це повідомляють "Вартові Еспресо". Інцидент стався на Великій кільцевій дорозі. Завантажений технікою тягач, який рухався в напрямку від Шпалерного ринку до Академмістечка, не зміг проїхати під шляхопроводом, по якому проходить проспект Перемоги.