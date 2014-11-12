Через скарги киян у столиці приберуть всі МАФи, які незаконно продають алкоголь

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник столичного главку міліції Олександр Терещук.

“Сьогодні міліція налаштована на те, щоб цьому явищу дати бій... Ми проаналізували ситуацію - по всьому місту десь понад 360 незаконних мафів, де можуть купувати алкоголь”, - сказав Терещук.

За його словами, прибирання таких незаконних торгових точок розпочалося з Троєщини, де подібних мафів налічується 62.

“Ще тиждень-два і ми підемо далі по місту, але ці заходи здійснюватимуться виключно в рамках чинного законодавства. Повірте, я вірю, що буде результат, і ми його з вами побачимо”, - зазначив начальник Київської міліції.

При цьому він зауважив, що власникам мафів буде надано певний термін для того, щоб добровільно прибрати з торгових полиць незаконну продукцію, а в іншому разі вони ризикують втратити свій торговельний заклад і бути притягнутими до відповідальності.

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Продовжуючи тему, кандидат у народні депутати від «Правого сектора» Борислав Береза зазначив, що, зокрема, на Троєщині процес прибирання торгових точок розпочався і про його результат свідчить той факт, що станом на сьогоднішній день кількість скарг жителів мікрорайону до дільничних з приводу порушень громадського порядку через незаконну торгівлю, зменшилась.

Береза також зазначив, що Правий сектор спільно з міліцією буде виявляти та припиняти діяльність незаконних гральних закладів. За словами Берези, в одному із таких закладів, під час перевірки їхні власники продемонстрували дозвіл на діяльність, підписаний колишнім народним депутатом Олегом Царьов та колишнім міністром фінансів Юрієм Колобовим.