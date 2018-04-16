Новий закон про паркування дозволить збільшити кількість багаторівневих паркінгів – «Київтранспарксервіс»

Зазначається, що водію-порушнику загрожує штраф в 20-кратному розмірі від вартості 1 години послуги з користування парковки. А за недотримання правил паркування – 255 грн.

27 вересня цього року набуде чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів». У столиці жорсткі умови щодо порушників правил паркування нададуть змогу збільшити кількість багаторівневих паркінгів за рахунок залучення інвесторів.

На цьому наголосив сьогодні на брифінгу виконувач обов’язків директора КП «Київтранспарксервіс» Олександр Німас.

«Новий закон надасть можливість штрафувати водіїв за несплату послуг паркування, а також евакуювати припарковані машини, що перешкоджають руху транспорту. Це посилить контроль за порушниками правил дорожнього руху, розвантажить місто від заторів, звільнить тротуари від стихійного паркування та покращить екологічну ситуацію в історичній частині столиці. Адже комфорт, безпека городян та ефективний розвиток транспортної інфраструктури – першочергові задачі міської влади», – сказав Олександр Німас.

За його інформацією, справи про правопорушення на рівні з поліцейськими розглядатимуть інспектори з паркування, які також матимуть право тимчасово затримати автомобіль. Відповідні порушення фіксуватимуть у протоколі в режимі фотозйомки або відеозапису. Прийматиме ж на службу інспекторів з паркування в столиці Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

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«Наразі КП «Київтранспарксервіс» проводить інвентаризацію паркувального простору щодо виявлення нових майданчиків, зокрема, біля станцій київського метрополітену. Вже підготовлено необхідний пакет документів для впровадження 5-ти нових перехоплюючих майданчиків біля станцій метро «Лісова», «Червоний хутір», «Сирець» та «Теремки»», – повідомив керівник.

Він зауважив, що водію-порушнику загрожує штраф в 20-кратному розмірі від вартості 1 години послуги з користування парковки. А за недотримання правил паркування – 255 грн. У разі сплати штрафу протягом перших 10 днів передбачається дисконт у розмірі 50%. Повернення затриманого транспортного засобу відбуватиметься невідкладно після сплати штрафу.