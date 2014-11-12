Влада Києва почала передачу кінотеатру "Жовтень" в оренду компанії "Кіноман"

Про це повідомили у прес-службі мера Києва Віталія Кличка. Згідно з повідомленням, мер запропонував внести питання щодо кінотеатру до порядку денного сесії Київради в якості першочергового. Депутати підтримали цю пропозицію.

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Згідно з проектом рішення, "Жовтень" планують передати без конкурсу в оренду ТОВ "Кіноман" до 1 квітня 2020 року.

Віталій Кличко запропонував внести в проект рішення правки, враховуючи пропозиції депутатів і прийняти його в цілому на наступному засіданні Київради, яке відбудеться 13 листопада.