Влада Києва почала передачу кінотеатру "Жовтень" в оренду компанії "Кіноман"
12:44, 12 листопада 2014Київ
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Депутати Київради на сесії прийняли за основу проект рішення "Про передачу в оренду без проведення конкурсу цілісного майнового комплексу "Кінотеатр "Жовтень"".
"Жовтень" передадуть в оренду / фото УНІАН
Про це повідомили у прес-службі мера Києва Віталія Кличка. Згідно з повідомленням, мер запропонував внести питання щодо кінотеатру до порядку денного сесії Київради в якості першочергового. Депутати підтримали цю пропозицію.
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Згідно з проектом рішення, "Жовтень" планують передати без конкурсу в оренду ТОВ "Кіноман" до 1 квітня 2020 року.
Віталій Кличко запропонував внести в проект рішення правки, враховуючи пропозиції депутатів і прийняти його в цілому на наступному засіданні Київради, яке відбудеться 13 листопада.
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